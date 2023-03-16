Завдання жінки – берегти наступне покоління, – дружина військового Наталка Андрушко-Колтун

“Якщо ми залишимо свою землю, свою роботу, то України невдовзі не буде”, – каже дружина військового Наталка Андрушко-Колтун. Вони з чоловіком Сергієм розписалися в перший день повномасштабного вторгнення. А наступного дня Сергій пішов у військкомат.

Наталка Андрушко-Колтун – випускова редакторка Українського радіо Тернопіль. Її чоловік Сергій Андрушко з перших днів повномасштабної війни став на захист України. До військкомату пішов 25 лютого, бо 24 вони мали розписуватися.

“Коли чоловік мене розбудив: “Вставай, війна!”, то в мене перша думка була: “Яка війна, та війна вже триває давно. А нам треба йти розписуватися”. Давай, каже, швиденько підемо розпишемося і я – у військкомат”.

Наталка каже, прийняла вибір чоловіка.

“Це абсолютно нормальний вчинок. Це святий обов’язок кожного чоловіка – не ховатися від повістки, а з гідністю її брати і йти у військкомат бодай свої дані залишити чи уточнити й чекати виклику. В мене такого не було. Якісь там проблеми зі здоров’ям – це все було на іншому плані в той момент. Чоловік ніколи на це не скаржився за цей рік. Він з гідністю воює далі”.

Сергій Андрушко – боєць 105 окремої бригади територіальної оборони, виконує завдання на передовій. Нещодавно отримав поранення під час атаки ворожих дронів і зараз лікується. Наталія підтримує чоловіка, коли є можливість – спілкуються телефоном.

“За цю війну я усвідомила, що завдання жінки – берегти наступне покоління. Якщо ми зараз не виховаємо наших дітей іншими, якщо залишимо свою землю, свою роботу, то України невдовзі не буде”, – говорить Наталка Андрушко-Колтун. Суспільне