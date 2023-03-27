Тернополян запрошують на Здорову прогулянку
🚶♂️Запрошуємо 1 квітня на Здорову прогулянку у Тернополі!
Запрошуємо вас на прогулянку на свіжому повітрі, на якій ви зможете:
🔸 виміряти артеріальний та внутрішньоочний тиск;
🔸 перевірити рівень глюкози в крові;
🔸 визначити індекс маси тіла;
🔸 зробити тест на ВІЛ та гепатит С;
🔸 зробити флюорографію;
🔸 проконсультуватися з лікарем-терапевтом;
🔸 отримати консультативну психологічну допомогу;
🔸 вакцинуватися проти COVID-19.
📍Заняття зі скандинавської ходьби з інструктором будуть проходити кожні 30 хвилин з 13:00 до 16:30 у парку ім. Т.Шевченка.
📱 Для участі у скандинавській прогулянці необхідно обов’язково зареєструватися: https://bit.ly/40xaTvS У реєстраційній формі ви зможете обрати зручний час для участі.