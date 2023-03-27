Тернополян запрошують на Здорову прогулянку

🚶‍♂️Запрошуємо 1 квітня на Здорову прогулянку у Тернополі!

Запрошуємо вас на прогулянку на свіжому повітрі, на якій ви зможете:

🔸 виміряти артеріальний та внутрішньоочний тиск;

🔸 перевірити рівень глюкози в крові;

🔸 визначити індекс маси тіла;

🔸 зробити тест на ВІЛ та гепатит С;

🔸 зробити флюорографію;

🔸 проконсультуватися з лікарем-терапевтом;

🔸 отримати консультативну психологічну допомогу;

🔸 вакцинуватися проти COVID-19.

📍Заняття зі скандинавської ходьби з інструктором будуть проходити кожні 30 хвилин з 13:00 до 16:30 у парку ім. Т.Шевченка.

📱 Для участі у скандинавській прогулянці необхідно обов’язково зареєструватися: https://bit.ly/40xaTvS У реєстраційній формі ви зможете обрати зручний час для участі.

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