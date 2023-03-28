Почаївські пристрасті: наміснику лаври загрожує кримінальне провадження

Про можливе відкриття кримінального провадження проти намісника Свято-Успенської Почаївської лаври, єпископа Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополита Почаївського Володимира повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Як інформує УМ, про це міністр культури заявив в ефірі телеканалу “Ми – Україна”.

“Священник, який керує в Свято-Успенській Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до цієї церкви. Відповідно має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання використанню майном держави. Тобто в Почаївській лаврі цей процес розпочався, так само будуть деякі процеси по інших закладах, де припинили дію угоди чи то оренди, чи то користування майна, відомими об’єктами, які належать до історичної спадщини України”, – сказав Ткачеко.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Додамо, що народний депутат від фракції “Слуга народу” Микити Потураєва попередив, що до Києво-Печерської лаври може прийти патріотично налаштована громадськість, щоби підтримати її звільнення від представників Московського патріархату.

Митрополит Павло заявив, що УПЦ МП не має наміру виселятися з монастирів та інших приміщень Києво-Печерської Лаври.

В листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.