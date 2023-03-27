У Зборові виставили на аукціон приміщення площею 95 кв.м.

📌Тернопільщина: нежитлове приміщення



Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – нежитлове приміщення, загальною площею 95, 6 м², що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області.

Продаж нежитлових приміщень може принести державі додаткові кошти. Це стимулює економічний розвиток, оскільки новий власник зможе використовувати приміщення для підприємницької діяльності.

💰 Стартова ціна — 132 505,35 грн;

⌛ Прийом пропозицій до участі — до 30 березня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 31 березня 2023 року;

📏Площа – 95,6 м²;

📍 Локація — Тернопільська обл., м. Зборів, вул. Козацька, 47.

Детальніше👉 https://bit.ly/3mWLYDy