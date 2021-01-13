У бюджеті Чортківської громади на 2021 рік передбачили понад 170 млн грн на освіту

На сферу освіти у Чортківській міській територіальній громаді у бюджеті 2021 року передбачено 171,7 млн грн, з яких 79,1 млн – кошти бюджету громади, 89,3 млн – субвенція з державного бюджету, а ще 3,3 млн – власні надходження установ освіти.

Пропонуємо вашій увазі детальний опис видатків на освіту у 2021 році:

утримання шкіл громади, придбання продуктів харчування, виплата заробітної плати – 96,5 млн грн, в тому числі 79,8 млн грн з державного бюджету.

Передбачено придбання обладнання для дітей з особливими потребами, капітальний ремонт – заміна вікон у школах, ремонт системи опалення у школі с. Біла та виготовлення проектно-кошторисної документації;

утримання дошкільних навчальних закладів міста (дитячих садочків), придбання продуктів харчування, виплата заробітної плати – 48,5 млн грн з бюджету громади.

Передбачено ремонт котельні у садочку №1, ремонт приміщення садочку с. Росохач, придбання майданчика та техніки.

утримання школи-інтернат спортивного профілю ім. Р.Ільяшенка – 12,6 млн. грн, в тому числі 8,1 млн грн з державного бюджету. Передбачено капітальний ремонт – заміну вікон;

позашкільна освіта – 4,8 млн грн.

Передбачено придбання фільтра для очищення системи води у НОК «Басейн» – 250 тис. грн;

міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 2,4 млн грн;

оздоровлення дітей – 200 тис. грн;

програма підтримки обдарованих дітей – 250 тис. грн;

центр професійного розвитку педагогічних працівників – 863,1 тис. грн;

інклюзивно-ресурсний центр – 1,5 млн грн (кошти державного бюджету);

бухгалтерія освіти – 1,8 млн. грн.