Це найкраща інвестиція в майбутнє дитини, – Лабораторія успіху вже у Тернополі

З чого починається успіх? З віри в свої можливості і сили!

А звідки береться віра в себе? Як і всі наші уявлення про життя – з дитинства.

Саме в дитинстві закладається фундамент майбутніх успіхів, вчинків і рішень. Ось чому так важливо з дитинства привчати дітей до успіху: піднімати самооцінку і давати впевненість в собі; розкривати індивідуальність і вчити приймати індивідуальність інших людей; допомагати знаходити друзів і займати гідне місце в колективі.

Найшвидше люди вчаться в трьох випадках – в дитинстві, на тренінгах і коли життя загнало в кут. Шановні батьки, не чекайте, поки життя зажене вашу дитину в кут, привчайте її до успіху вже сьогодні. А для цього запишіть в Лабораторію успіху – школу психології для тинейджерів, де вони

●навчаться правильно ставити цілі, щоб легко їх досягати;

●розроблять власну стратегію досягнення цілей;

●зможуть визначити свої справжні таланти;

●навчаться долати перешкоди на шляху до своєї мрії;

●оволодіють технологією управління часом і підвищення власної ефективності;

знайдуть справу «своєї душі» і визначать сферу майбутньої професії;

●зрозуміють, як ефективно спілкуватися, як переконувати і відстоювати свою позицію;

●навчаться керувати своїми емоціями, будувати позитивні стосунки з однокласниками, батьками та іншими людьми в їх оточенні.

А якщо ваша дитина не прагне успіху? Це вам не подобається, що вона не прибирає свою кімнату, не вчить уроки, цілими днями сидить у смартфоні… А підлітків все влаштовує! Єдине бажання – щоб їх залишили в спокої. Ви чули про ефект солоного огірка? Коли свіжий хрусткий огірок занурити у діжку із солоними, то як би він не опирався, не казав «я не хочу мінятися», «дайте мені спокій», він все одно стане солоним. Так і підлітки в нашій Лабораторії, потрапивши в середовище, де тебе оточують однолітки, які прагнуть успіху, і самі заряджаються успіхом і починають змінюватися на краще. Головне, зробити перший крок і прийти на перший тренінг в Лабораторію!

Пам’ятайте, що саме у підлітковому віці закладаються основні навички успіху: уміння слухати, висловлювати свою точку зору, домовлятися, вирішувати конфліктні ситуації, планувати, діяти, проявляти ініціативу, виходити в зону дискомфорту, долати сором і невпевненість і відчувати себе переможцем.

Тому записуйте своїх підлітків в Лабораторію успіху. Зміни, які з ними відбудуться протягом 10 тренінгів, вас приємно здивують.

Ведуча Лабораторії – психолог Ірина Волошин.

Формат роботи Лабораторії успіху – 10 тренінгів тривалістю 2,5 год. кожен.

Режим роботи – 1 раз на тиждень (по неділях).

Презентаційний тренінг відбудеться 2 лютого о 12.00.

Щоб записатися на презентаційний тренінг або задати питання, телефонуйте 097-5969021.