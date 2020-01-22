Президент призначив головою Теребовлянської РДА заможного тернополянина

Вчора, 21 січня, на сайті Президента України опублікували розпорядження про призначення Яреми Дмитровича Шатарського головою Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області.

Це перше призначення голови РДА на Тернопільщині у 2020 році.

Відповідно до декларації, поданої Яремою Шатарським 6 грудня 2019 року, за місцем проживання він зареєстрований у Києві, місце фактичного проживання — Тернопіль. Одружений з Людмилою Шатарською, має двох синів. Має земельну ділянку в Карпатах — у курортному селі с. Яблуця Івано-Франківської області — 693 м. кв. Є власником квартир у Тернополі — 107,2 кв м і на 50% власник квартири, площею 51,6 кв м (інша половина належить дружині), та на 25% володіє квартирою в Києві (88,8 кв. м), співвласниками задекларовані також дружина і сини. На Людмилу Шатарську записані три земельні ділянки у селі Петриків Тернопільського району, площею 533, 700 і 300 кв м. Плюс ще один гараж і три невеликих приміщення в Тернополі. Окрім роботи в бібліотеці, Людмила Шатарська є приватним підприємцем.

Син «антикрупціонера» Яреми Шатарського – Артур Шатарський – на дострокових парламентських виборахбув довіреною особою кандидата в народні депутати від партії «Слуга Народу» по ОВО №167 Володимира Гевка. А тепер є його помічником-консультантом на постійній основі за трудовим договором.

Ярема Шатарський тричі балотувався до Тернопільської міської ради (1998, 2002 та 2015 роки), у 2015 році від “Народного контролю”, однак його жодного разу не обрали. У 1998 намагався пройти до Верховної Ради, але не виграв на виборах.

Попередня посада – керівник Тернопільського обласного відділу західного регіонального управління державної установи Антикорупційний комітет України.