У найближчу неділю Тернопільський медуніверситет запрошує на День відкритих дверей

У найближчу неділю, 23 лютого 2020 р., у Тернопільському національному медичному університеті відбудеться День відкритих дверей.

В актовій залі ТНМУ відбудеться зустріч абітурієнтів та їхніх батьків з керівництвом університету, деканами факультетів, членами приймальної комісії з питань, що хвилюють цьогорічних вступників: умови вступу, особливості вступної кампанії 2020 р., переваги навчання у цьому виші, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, студентське дозвілля та побут тощо.

Усі бажаючі матимуть змогу оглянути навчальні аудиторії, музеї, центр симуляційного навчання. Студентський парламент і громадські об’єднання студентів-медиків також готують безліч цікавинок для учасників Дня відкритих дверей.

Запрошуємо долучитися до дружної родини ТНМУ!