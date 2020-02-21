Куди несе Тернопілля потік хоростківських «сопель»?

Сто днів мовчазний голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель намагався бути максимально непублічним, а в той час тихо пробував вирішувати справи собі ж на догоду.

Його ще досі несформована команда шукала інформаційні приводи, використовуючи напрацювання минулої влади: вручення квартир учасникам АТО, передача ключів від автомобілів для сільських амбулаторій, сила-силенна квітів, грамот й відзнак.

Палкий фанат комедійного жанру Сопель влаштовував цілі помпезні шоу з медиками, священниками та дітьми у вишиванках. У результаті – «напрацював» лиш тьму-тьмущу фотографій, аби похизуватися «великими» справами, його заслуги у яких – аж величезний … нуль.

Але у тихому болоті, як кажуть в народі, хоростківські «сподвижники» водяться. От і пан Сопель, попри малослівність, кмітливо ладнає справи на свою користь. Поступальними кроками й конструктивною роботою у напрямку розвитку Тернопільщини навіть і не пахне. Однак рідний серцю Хоростків «зелений» керманич, вочевидь, має наміри зробити ледь не обласним центром, а дороги Гусятинщини – взірцем для наслідування. У поміч Сопель взяв собі заступників-земляків й дружину, аби робота була продуктивнішою.

Гучним скандалом для необізнаного голови ОДА та його команди обернулося виділення коштів на ремонт доріг місцевого значення. Рекордну суму – 94 млн 450 тис. грн. Сопель виділив для «рідного» Гусятинського району, який не є провідним за своїми показниками. Величезну суму отримав і Чортківський район – 112 млн 550 тис. грн. Ці розрахунки, зрозуміло, пов’язані з персоною Володимира Гевка, який є членом бюджетного комітету парламенту. У той час інші райони Тернопільщини, протяжність доріг яких є значною більшою, отримали трохи більше 20-ти млн. грн, а Тернопіль – взагалі ні копійки.

У такий спосіб Ігор Михайлович вкотре показав, що на проблеми міста йому байдуже. Голова облдержадміністрації регулярно ігнорує прохання людей та депутатів облради взятися за проблему Гаївського моста. Ігор Сопель вирішив, що ключова транспортна артерія не лише Тернополя, а всієї держави, не така важлива, як дороги на Гусятинщині. Очільник ОДА не спромігся виділити жодної гривні для ремонту Гаївського моста, який вже давно визнано аварійним й небезпечним.

До такого поділу коштів на ремонт доріг місцевого значення ймовірно причетна й дружина голови ОДА Ольга Сопель. Пані Ольга теж могла б звітувати про зроблене за 100 днів, бо саме стільки тримає всі справи чоловіка під … «каблуком». У кулуарах ОДА розповідають – без її схвального слівця та поради Ігор Сопель і кроку не ступить. Видно, Сопелі не на жарт взялися за становлення Гусятинщини, а інші райони поки почекають.

Сумно, що саме так виглядає анонсована «країна мрії» з масштабним будівництвом доріг та тотальною справедливістю у всіх сферах. На практиці цей «зелений» експеримент для Тернопілля може завершитися плачевно.

За інф. сайту