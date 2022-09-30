У Тернополі діють безкоштовні психологічні консультації

У кожного з нас бувають моменти, коли здається: весь світ проти тебе…

І може навіть здатися, що ви десь «загубилися» у своєму житті. Це нормально! Адже так ми влаштовані))

Є люди, яким вдається знайти вихід із цього становища самостійно. А інколи, потрібна допомога або близьких, або незнайомих людей, наприклад, психолога. Ви можете обрати шлях допомоги від наших організацій – ГО «АТОМ» та Освітнього Хабу Тернопільщини. Приходьте на консультацію, яку проведе Оксана Бойсюк – коуч, мотиватор, керівниця проєкту «Створи себе заново».🤗🤗

▶️Консультація триватиме лише годину)) Але ▶️за цей час психолог допоможе вам знайти відповіді на ті питання, які здаються вам «непідйомними» чи важкими, чи такими, що не мають рішення… Адже, варто пам’ятати: 🖐рішення завжди є! Кажуть, якщо Бог закриває одні двері, він обов’язково відкриє інші))

Вам потрібно лише зареєструватися http://surl.li/dbemq. Ми зв’яжемося з вами та узгодимо дату та час зустрічі. Чекаємо Вас за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 17, 2-ий поверх, аудиторія 12.

Більше інформації про консультації та освітні події читайте в нашому телеграм каналі: https://t.me/osvitniyhubternopil

Всі заходи є безкоштовними!