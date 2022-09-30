За добу на Тернопільщині зафіксували 254 нових випадки COVID-19. Летальних випадків не було. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

За її словами, одужали 473 особи.

Географія поширення: у Кременецькому районі – 28 осіб, у Тернопільському – 179, у Чортківському за добу захворіли на коронавірус 47 людей.

За весь час пандемії в Тернопільській області захворіло – 160 362 особи, одужало – 155 300, померли від коронавірусу 2 455 людей.