У Тернополі гратимуть довоєнний джаз

19 січня у Тернополі відбудеться вечір джазової музики при свічках. Вперше у креативному кластері Nа пошті, що для багатьох тернополян слугує культурним укриттям у часі тривог, виступить цілий оркестр.

Камерна оркестра “Тарнопіль” підготувала музичнупрограму, основою якої є класичний джаз 30-40-х років, щоприпаде до душі кожному. А серед «родзинок» – романс тернопільського барда та поета Анатолія Горчинського «Червона троянда», джазова інтерпритація української народної пісні «Ой чий то кінь стоїть». Разом із тим, прозвучать мелодії, без яких неможливо уявити зимові канікули, як от «Let it snow».

Новостворена камерна оркестра “Тарнопіль” прагнедосліджувати, відтворювати та популяризувати нашу класику, питому тернопільську музику – мелодії, що виконувалидіксіленди перед демонстрацією кінА, різні бенди на данцинґах йоркестри на дефілядах. Звідси й назва колективу, що відсилає до поперднього найменування нашого міста.

– В довоєнні роки інструментальна музика була дуже популярна: оркестри грали перед сеансами кіно, на т.з. «данцінґах» та гастролювали країнами, обмінюючись репертуаром. Під час ІІ Світової війни з’явилось дуже багато нових напрямків в мистецтві, а музика стала розрадою для людей. На Галичині утворюються нові мистецькі громади. Тому ми хочемо, щоб люди не боялись слухати і насолоджуватись музикою навіть у часи війни, – стверджує диригент оркестри Андрій Аркуша.



Початок події 19 січня о 19:00, за адресою вул. Коперника, 4.

Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/eveningjazz



Запалюватимемо свічки тоді, коли хочемо, а не тоді, коли мусимо. Слухатимемо музику, якої ми варті!