Якщо буде наступ з білорусі, жителі Тернопільщини зможуть отримати на руки зброю

Головний правоохоронець краю Олександр Богомол розповів де зараз та зброя, яку на початку війни поліція роздавала мешканцям Тернопільщини та що ж буде, якщо доведеться захищатися самотужки від наступу зі сторони білоруського фронту.

“Я приємно здивований тим, що та зброя, яку ми видали, а на початку війни згідно закону про захист Батьківщини, нашої держави, ми мали право і маємо право до сих пір видавати вогнепальну зброю громадянам. Нами було видано декілька сотень автоматів і декілька сотень пістолетів, громадянам, яких ми перевіряли, які адекватні, які психічно-здорові, не мають таких хвороб, які б зашкодили їм користуватися такою зброєю. Жоден ствол не спрацював ні в якихось кримінальних розборках, ні в якомусь негативі, – відзначив Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини. – На сьогодні я вам скажу, що Тернопільська область це спокійний регіон. В нас немає жодного злочину, який би був вчинений з використанням вогнепальної зброї”.

За словами головного правоохоронця, сьогодні таку зброю потрохи вилучають у жителів Тернопільщини.

“Цю зброю ми зараз помаленько збираємо назад, повертаємо, ми людей спонукаємо, щоб вони повертали цю зброю. В більшості вона вже зібрана. Деякі просять ще в себе потримати – ми перевіряємо умови зберігання такої зброї. Багато ще переживають за білоруський фронт – буде наступ – не буде, але я хочу сказати громадянам, що в поліцейських підрозділах є достатньо зброї у випадку, якщо не дай Бог буде ситуація, то мисливці, працівники поліції, представники громадських організацій, зможуть отримати зброю, якщо не дай Бог буде прорив з білоруського фронту”, – наголосив Олександр Богомол.

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