14:25 | 30.06.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У центрі Тернополя вночі авто збило людину

tata 0 Views Прокоментуй!
Вчора близько 22:40 на вулиці Руській у Тернополі іномарка збила пішохода.

Як стало відомо, водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись вулицею Руська в напрямку Мазепи, наїхав на людину. Чоловік раптово вибіг на дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу, повідомляють в поліції. Водій загальмувати не встиг.

В результаті удару перехожого доправили до лікарні. Медики констатували у нього забої та різано-колоті рани. Потерпілий на момент автопригоди перебував у стані алкогольного сп’яніння і згодом самовільно покинув лікувальний заклад.

Кермувальника освідчили – алкоголь не виявили. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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