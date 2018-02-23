Новини Тернополя 

Як тернопільські школярі змагались у складній грі

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Кубик Рубика – це складна, хоча на перший погляд, дуже проста головоломка, відома кожному з нас з дитинства. Ця іграшка, здатна розвинути логічне та математичне мислення. Учні Тернопільського навчально-виховного комплексу “Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука” вирішили довести, що ця головоломка їм підкориться та провели змагання зі складання кубика Рубика.

Свої заявки подало п’ять учасників: Гурик Остап (9-В кл.), Гудзь Наталя (7-А кл.), Жмуд Ангеліна (7-Б кл.), Гудзь Юля (6-Г кл.), Наконечний Арсен (5-В кл.). Найшвидше зібрав кубик Гурик Остап, на це він витратив 49 секунд. Рекорд встановлено.

 

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