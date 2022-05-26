У Тернополі пройде стендап на підтримку тимчасово окупованого Херсона. Виступить комік, якому вдалося виїхати з міста

Цієї суботи, 28 травня о 19:00, у Тернополі пройде стендап-концерт з метою зібрати кошти для допомоги херсонцям в окупації. Серед учасників – коміки з Тернополя Максим Магас, Таня Фіалка, Сергій Кушнір, «конкурент Притули» – збаразький комік Євген Королько та гість із Херсонщини Слава Бу.

Кожен робить те, що може для нашої перемоги – ось уже два місяці місцеві гумористи підтримують бадьорий дух тернополян і передають зібрані на концертах кошти Фонду «Повернись живим», переселенцям та цільово за потребами воїнів ЗСУ. Їх запрошують виступати у військових частинах для підтримки солдатів, а сума коштів, передана на благодійність, вже перевалила за 100 000 грн.

Цього разу кошти за вхід на концерт передадуть мешканцям тимчасово окупованого так званою «першою армією світу» Херсону. Слава Бу (В’ячеслав Бурячок) – безкомпромісний комік із кавунового краю, учасник шоу «Розсміши коміка». Хлопець зустрів війну саме там, але врешті-решт зумів вирватися з міста і зараз готовий поділитися своїми відвертими історіями, перемішаними з побутовими жартами, з тутешньою публікою. Сольні концерти Слави відбулися у Києві та Рівному.

«Хтось вважає, що зараз жарти не на часі – нам закидали цим упродовж усіх 8-ми років війни. Але перемагає та нація, яка сміється. Психологи наголошують, що усім потрібна емоційна розрядка, а гумор, особливо «чорний» – дуже допомагає вберегти психіку від стресу. Як би це не було, але життя продовжується навіть під час війни. Коміки виступають у бомбосховищах. А для того, аби утримувати одного солдата, потрібно, щоб 15 людей жили, працювали, займалися побутовими справами та відпочивали, – каже засновниця першого стендап-клубу Тернополя Марічка Юрчак. – Врешті, не для того ми 5 років розвиваємо україномовну комедію, аби зараз сидіти склавши руки і плакати».

Концерт відбудеться у креативному кластері Na пошті за адресою вул. Коперника, 4. З моменту повномасштабного вторгнення заклад перетворився на укриття під час повітряних тривог і прихисток для митців із постраждалих регіонів. Тому відвідувати захід безпечно! Придбати квитки можна тут: https://secure.wayforpay.com/payment/bunkernaposhti

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