У Тернополі проведуть благодійний концерт до дня народження Соломії Крушельницької: збиратимуть кошти для 125 ОВМБр

У Тернополі 8 жовтня відбудеться мистецька зустріч, присвячена 154-й річниці від дня народження Соломії Крушельницької, Міжнародному дню музики та Дню української музики.

Захід розпочнеться о 17:00 у Великій концертній залі за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 17.

У концерті візьмуть участь кращі колективи та солісти коледжу. Для гостей підготували музичну програму, яка, як зазначають організатори, має подарувати слухачам світлі емоції та підтримати їх у складні часи.

Концерт матиме благодійний характер. Усі зібрані під час заходу кошти спрямують на потреби 125-ї окремої важкої механізованої бригади.

Організатори запрошують тернополян долучитися до мистецької зустрічі та одночасно підтримати українських військових.