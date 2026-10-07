Шахрайське оголошення про продаж дров у соцмережах обернулося для жителя Тернопільщини втратою 24 тисяч гривень

До поліції звернувся житель одного з селищ Чортківського району, який тривалий час перебуває за кордоном. Чоловік повідомив, що в соціальній мережі знайшов оголошення про продаж колотих дров і домовився про купівлю.



Заявник перерахував на банківську картку продавця 24 тисячі гривень. Після отримання коштів невідома особа перестала виходити на зв’язок, а дров чоловік не отримав.



За цим фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до шахрайства. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України.



Поліцейські закликають громадян бути обережними під час онлайн-покупок. Перевіряйте інформацію про продавця, не переказуйте повну вартість товару наперед і надавайте перевагу післяплаті.







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