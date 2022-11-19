У Тернополі проведуть благодійний ярмарок

Благодійний ярмарок планують провести у Тернополі в неділю, 20 листопада. Захід відбуватиметься біля церкви Святого Апостола Петра ( вул. Володимира Великого, БАМ) після св. Літургії на 8, 10, 12, 14 години.

” Мета ярмарку – збір коштів на автомобіль для медичного підрозділу для евакуації поранених бійців. На ярмарку можна буде придбати домашню випічку, вироби ручної роботи: розмальовані патріотичні пряники, вироби з шоколаду, свічки, браслети з бісеру, авторські ікони та картини. А також – придбати подарункові сертифікати для діагностики зору, виготовлення свічок, ламінування вій, консультації по методу розпізнавання плідності, курс навчання в Profi Mama.Запрошуємо тернополян і гостей міста відвідати наш ярмарок і долучитися до доброї справи. Це наш вклад у спільну перемогу, – розповіла волонтерка Наталя Чура.

Організовує захід християнська молодь Тернополя.