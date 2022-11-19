Орденом «БУДУЄМО КРАЇНУ» нагороджений Голова Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда

Засідання Ради Директорів Конфедерації Будівельників України днями відбулось у Києві. Захід приурочили Дню Захисника України. В силу загостреної військової ситуації, яка була у столиці в жовтні та на початку листопада, урочисте засідання КБУ було перенесено. В рамках заходу Президент Конфедерації України Лев Парцхаладзе подякував керівникам будівельних організацій та підприємств за активну участь у захисті держави та підтримку військових під час повномасштабної війни. Орденом «Будуємо Україну» очільник КБУ Парцхаледзенагородив Голову Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігоря Гуду.

Керівник ПП «Креатор-Буд» є засновником Благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори добро», який з перших днів війни в Україні активно працює, надаючи військовим ЗСУ допомогу у вигляді автомобілів, тепловізорів, бронежилетів, ліків, одягу, продуктів харчування та інших необхідних речей, яких гостро потребують на фронті. Безперервно допомагають волонтери фонду лікарням та військовим госпіталям, громадам та цивільним людям, які найбільше постраждали від російської окупації.

Ігор Гуда, Голова Ради Директорів ПП «Креатор-Буд»:

– Україна уже не буде такою, якою була до війни. І зараз саме зараз час усім нам допомагати державі. Ми маємо щоденною працею, кожен на своєму фронті, робити свій внесок і свій вклад у відбудову нашої Країни. Україна демонструє, що її дух сильний, і навіть під час війни український бізнес продовжує працювати та допомагати своїм співвітчизникам, які цього потребують.



Команда ПП «КРЕАТОР-БУД» продовжує будувати об’єкти у Тернополі, Києві, Львові і підтримувати економіку держави, приймаючи виклики сьогодення.