Уряд збільшив виплати за проживання ВПО на опалювальний період

Уже вісім місяців, починаючи від березня, Уряд України компенсує витрати за житлово-комунальні послуги, як власникам житла, що безоплатно прихистили ВПО, так і установам чи організаціям.

За цей час :

– подано на компенсацію 58,9 млн гривень: бюджетними установами – 21,9 млн гривень, власниками приватного житла – 37 млн гривень;

– отримано компенсацію 45,2 млн гривень: бюджетними установами – 19,6 млн гривень, власниками приватного житла – 25,7 млн гривень.

Надання компенсації продовжується.

Для цього власники мають звернутись до своїх ТГ й попередити про заселення ВПО. З 1 по 5 число потрібно подати заяву про кількість внутрішньо переселених осіб, які проживали упродовж поточного місяця.

Протягом вказано періоду розглянуто 26 тис. заяв власників житла та 527 заяв установ та організацій області. Варто зауважити, що на опалювальний період з жовтня компенсація власникам житла збільшена із 14,77 до 30 грн в день.