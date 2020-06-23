У Тернополі скасували англомовні курси з волонтером Тарасом Малюжинським

До уваги всіх, хто зареєструвався на літні англомовні курси з волонтером Тарасом Малюжинським. Маємо сумну новину. Вони скасовані.

➡️ Канадець Тарас Малюжинський, на жаль, не зможе приїхати в Україну у липні 2020 р., бо авіакомпанія МАУ скасувала свої рейси з Канади в Україну у липні у зв’язку з впливом пандемії COVID-19 на пасажирські авіаперевезення. Не розчаровуйтесь, у вас ще будуть інші можливості покращувати англійську мову з нами.