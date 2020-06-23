На Тернопільщині гість викрав з хати телевізор

Кримінальна пригода трапилася у селі Переходи. До поліцейських з заявою про крадіжку звернулася місцева жителька. Жінка розповіла, що уночі до хати забрався злодій та виніс побутову техніку.

Як з’ясували слідчі, напередодні злочину у хаті побував гість, 23-річний місцевий житель. Саме він і виявився причетним до крадіжки.

Зловмисник увечері зайшов на гостину до односельців, разом випивали, а коли господарі добряче захмеліли, сам покинув помешкання. Вже вдома надумав скоїти протиправне. Знав, що будинок ніхто не замкнув, тож повернувся і непомітно виніс з хати телевізор.

Продати крадене молодик не встиг, його правоохоронці вилучили. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.