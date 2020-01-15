У Тернополі відбудеться поетичний вечір жестовою мовою

У суботу, 25 січня, сучасні поети із різних регіонів України читатимуть вірші українською та жестовою мовами. Окрім поезії, організатори запрошують обговорити, як зробити мистецтво доступним та по-справжньому інклюзивним.

Свою поезію українською, російською і паралельно жестовою мовою, читатимуть такі поети: Надія Сеньовська, Лія Алтухова, Тетяна Медзуновська, Анна Фадєєва, Анатолій Мілецький, Юлія Шевель, Христина Полубічко, Світлана Панчук.

Подія відбудеться у суботу, 25 січня, о 16:00 у Центральній дитячій бібліотеці (м. Тернопіль, вул. Миру, 4А)

Вечір буде супроводжуватися перекладом жестовою мовою. Модерація – Олександра Смірнова.

Участь у події безкоштовна, для зручності організатори просять усіх охочих зареєструватись за допомогою простої форми: https://cutt.ly/yrxsBRZ

Запрошуємо усіх, хто цікавиться поезією і загалом – мистецтвом, шукає нові форми та також хоче зробити мистецтво доступним. Захід є частиною всеукраїнського інклюзивного мистецького проєкту «Почути мандрує Україною».

«Почути» — це проєкт про мистецтво, яке доступне для кожного. Його учасники розповідають жестовою мовою поезію, проводять театральні вистави, літературні вечори, музичні концерти та шкільні уроки.

Подія у Фейсбук: https://www.facebook.com/ events/2925376394160456/