В обласному художньому музеї відбудеться вручення премії ім. Братів Лепких 

28 січня о 15 годині в приміщенні Тернопільського обласного художнього музею відбудеться вручення Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2020 рік.

Нагадаємо, що за результатами таємного голосування Громадська рада вирішила присвоїти Всеукраїнську літературно-мистецьку премію ім. Братів Богдана та Левка Лепких:

письменнику, есеїсту, публіцисту, літературному критику, члену правління НСПУ, заслуженому працівнику культури України, лауреату

Літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша, Літературної премії ім. Ірини Вільде, Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» та ін. Вікторові Палинському (м. Львів) – за книги «Час творити. Есеї про поетів, прозаїків, митців» і «Замок Золотої Липи» (обидві – 2019);

художникам, учасникам міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних виставок, арт-фестивалів та пленерів, авторам персональних виставок, заслуженному діячу мистецтв України, доценту ТНПУ ім. В. Гнатюка Михайлові Кузіву (м. Тернопіль) і його братові Олегові Кузіву (с. Біще на Бережанщині) – за вагомий внесок в українське образотворче мистецтво, популяризацію імені та творчості Богдана Лепкого в малярстві, активну громадсько-культурну діяльність;

доктору історичних наук (Україна) і доктору гуманістичних наук (Польща), професору ТНТУ ім. І. Пулюя, члену НСЖУ, НСКУ, НТШ, голові Тернопільської асоціації релігієзнавців Ярославові Стоцькому – за серії наукових і науково-популярних книг з релігієзнавства, краєзнавства і поетичних збірок в т.ч. добірки віршів навіяних творчістю Богдана Лепкого;

краєзнавцеві, колекціонеру, кандидату економічних наук, голові постійної комісії Тернопільської обласної ради 5-го та 6-го скликань з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства, члену обласної видавничої ради Михайлові Тимошику – за ініціативу прийняття звернення обласної ради до Верховної Ради України про відзначення 150-річчя Богдана Лепкого на державному рівні, промоцію цієї визначної дати власними ресурсами, постійну фінансову і творчу допомогу обласному комунальному музею Богдана Лепкого в м. Бережани, укладання і видання довідково-енциклопедичного каталогу «Значки і медалі Тернопілля» (2018 р.).

Громадська рада з присудження

Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких

Тел. для довідок: 0673514362





