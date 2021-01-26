14:00 | 26.01.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

В Україні 

Міністр інфраструктури заявив, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року

Irena 0 Views Прокоментуй!

Міжнародне авіасполучення з Україною повністю може відновитися лише до 2023 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Міністр уточнив, що 2020-го року Україна вийшла на 28% обсягу перевезення пасажирів від показників 2019 року.

“Ми розраховуємо, що цього року за умови, що все буде рухатися по прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не будуть виникати чергові штами коронавірусу чи нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року”, – розповів Криклій.

За прогнозами, протягом 2022-го року авіаперевезення мають відновитися на три чверті, а 2023 – повністю.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *