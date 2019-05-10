Вперше у цьому році у Тернополі відбудеться чемпіонат з тайського боксу

Відкритий чемпіонат Тернопільської області з таїландського боксу Муай-Тай вже цими вихідними відбудеться у Тернополі. Найкращі спортсмени цього виду спорту зберуться у фізкультурному комплексі ТНЕУ (вул. Львівська, 11). На татамі зійдуться уродженці Тернополя, Одеси, Кривого Рогу, Калуша, Києва, Рівного, Луцька, Івано-Франківська і Житомира. Виборюватимуть першість майже 100 спортсменів віком від 6 до 28 років.

Підтримати своїх земляків може будь-хто, вхід на турнір вільний. До слова, змагання розпочнуться 11 травня о 10:00.

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