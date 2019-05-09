Голову Вишнівецької ОТГ звинувачують у погрозах

«Влада» у Вишнівці дозволяє собі забагато, – про це групі пише Вишнівець – містечко над Горинню пише Ігор Бучко.

За його словами, в цій спільноті і особисто голові Вишнівецької ОТГ Володимиру Кравцю, а також в.о. сільського старости с. Бодаки Марії він написав в приватні повідомлення запитання, чи понесе хтось покарання за невиконану роботу, і чи відшкодує хтось збитки господарствам, які постраждали.

Відповіді не було цілий день.

Аж ось я дізнаюсь, що в.о. сільського старости пані Марія шукає по усіх усюдах мій номер, хтось інший, не знаю хто, розпитує, хто я такий, звідки, де живу, навчаюсь. Не потрібно так ускладнювати собі життя. Могли просто написати мені в дірект. Я б Вам і номер дав би, і можливо, розказав би про себе якусь інформацію, якщо вважав би це необхідним! Та це пусте! Далі найцікавіше, – пише чоловік.

О 19:48 дзвонить Ігорю Бучко невідомий номер, підіймає чоловік слухавку:

-Алло

-Добрий день. То Ігор?

-Доброго дня.Так, слухаю

-До тебе дзвонить сільський голова Вишнівця (по правилах етикету, до незнайомих людей, не важливо скільки їм років, звертаються на «Ви»). Чи знаєш ти, що таке стихія?

-Звичайно! (Я вже зрозумів про що піде розмова) Стихія – це те, що відбулося.

-Скажи мені, Ігорчику (розмова наче б то дуже мила, до мене навіть пан голова звернувся як до сина), чи збив ти в своєму житті хоча б одну собачу буду?

Мене це питання загнало трохи в ступор навіть!

-Ні! – відповів я.

Чесно, то не люблю фізичної роботи, стараюсь отримувати гроші завдяки розуму і навчаюсь на спеціальність, яка не потребує значної фізичної сили. Далі пан Володимир щось сказав, але так як, я був в спортзалі і там голосно грала музика , то я не почув

-…

-Вибачте, але я займаюсь зараз в спортзалі і тут голосно грає музика.Якщо не важко повторити, то буду вдячний

НА ЩО Я ОТРИМАВ М‘ЯГКО КАЖУЧИ НЕОЧІКУВАНУ ВІДПОВІДЬ!

-Приїдь в Вишнівець! Тут тебе ( чи я тебе) накачають (чи підкачають)!

Через поганий зв‘язок і музику я не почув досконало, але голову даю на відріз, що прозвучало одне або друге! Далі розмова обірвалась, бо мій співрозмовник просто вибив!Не захотівши почути мою відповідь! Тоді я відповім тут!Ви це обов‘язково прочитаєте!!!

Не потрібно мені погрожувати накачати мене по приїзді в Вишнівець! (кожна людина сама вирішить погроза це чи ні, але на мою думку це пряма погроза злегка зашифрована!) Я накачаюсь і без Вашої допомоги, виходить і так непогано! Я вільна людина, в вільній Україні! До Вас я звертався з повагою, писав Ваше ім‘я і звернення до Вас з великої літери, не образив Вас ніяк! Я неймовірно поважаю і захоплююсь людьми, які змогли створити себе самі, заробити грошей не важливо як, бо до того треба мати розум! Зокрема і Вас! Погрожуєте мені, бо я критикую Вашу неспроможність запобігти катастрофі? Реально катастрофі! Бо в людей двори, городи, дороги перетворились в болото, де ні стати, ні пройти чи проїхати! Це може статися будь в кого!!! Все із доброго чи злого починається з малого! З мене почалося таке, що я не мовчу, коли мені щось не подобається! Погрожуєте мені? Так можливо Ви зі мною «розберетесь» як з Катериною Гандзюк, В‘ячеславом Чорноволом, Георгієм Гонгадзе? Я не порівнюю себе з Ними, але береженого Бог береже! Цікаво що на це б сказало керівництво над Вами, поліція чи прокуратура! Думали, що я мовчатиму?Ні, не в цьому випадку! Бо коли зневажають людей – я не мовчу! – пише Ігор Бучко.

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