Вже скоро у Тернопіль повернеться “Файне місто”

Цьогоріч відбудеться один із наймасштабніших та уже традиційних музичних фестивалів, який добре відомий в Україні та за її межами, – «Файне місто». Музичне свято триватиме з 28 липня по 1 серпня 2021 року.

Робота над підготовкою п’ятиденного фестивалю триває.

Організатори очікують, що на фестиваль «Файне місто» прибудуть багато іноземних блогерів, представників ЗМІ. Тому місцева влада підготовлює прес-тури, заходи, які будуть популяризувати наш край. Адже це все те, що цікавить сьогодні туристів.

Фестиваль відбудеться враховуючи усі карантинні обмеження. На вході учасникам будуть вимірювати температури. Також волонтери будуть слідкувати, щоб не виникали скупчення людей.

Фестиваль відбудеться на території тернопільського іподрому.

Нагадаємо, фестиваль «Файне місто» відбувався у Тернополі 8 років. Це музичне дійство щоліта збирало людей з різних куточків України, і має своїх шанувальників навіть закордоном.

Однак минулого року, через карантин, проведення фестивалю перенесли.

Цьогоріч же музичне свято «Файне місто» відбудеться. Також фестиваль увійшов до переліку заходів з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України.