Скільки автомобілів “вполювали” тернопільські муніципала у травні

Інспектори з паркування управління муніципальної інспекції продовжують виявляти порушення правил паркування транспортних засобів на вулицях Тернополя.

Загалом у травні інспектори винесли 1200 адміністративних постанов за ст.122 КУпАП, 85 транспортних засобів, які суттєво перешкоджали проїзду автомобілів або проходу пішоходів, евакуйовано та переміщено на штрафмайданчик.

Найбільше порушень правил паркування виявляють працівники муніципальної інспекції на бульв. Тараса Шевченка, перехресті вулиць Словацького – М. Грушевського (біля ТСШ №3 та ЗОШ №4), перехресті вулиць Пирогова – Князя Острозького, перехресті бульв. Тараса Шевченка – вул. Князя Острозького, на вул. Митрополита Шептицького, вул. Живова, вул. Оболоня.

Управління муніципальної інспекції нагадує водіям про необхідність дотримання Правил дорожнього руху в частині зупинки і стоянки транспортних засобів. Адже інспектори й надалі вживатимуть необхідних заходів заходів реагування щодо порушників.

Додамо, евакуація автомобіля відбувається, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає руху або стоїть на:

– проїзній частині в другому ряді;

– тротуарі;

– залізничних переїздах;

– трамвайних коліях;

– мосту;

– пішохідних переходах;

– газонах;

– виїзді з прилеглих територій;

– смузі громадського транспорту.