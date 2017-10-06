Завтра у Тернополі відкриють виставку листівок

1 жовтня 1869 р. – 148 років тому у Відні випущена перша в світі поштова листівка з маркою. Ідею такої новаторської системи зв’язку висловив дев’ятьма місяцями раніше професор політекономії Віденської військової академії Іммануїл Герман в газеті «Нойє Фрай Прессе». Він же запропонував зробити саме пересилання листівки дешевше, ніж пересилання листа. У листки з щільного паперу розміром із стандартний поштовий конверт з лінійками для адреси і австро-угорським гербом просто «вдрукували» марки номіналом два крейцера. «Корреспонденцкарти» моментально завоювали популярність: за перші два місяці їх було продано близько 3 мільйонів. Про це йдеться в анонсі виставки в Терноплі.

Місце: поштове відділення №8, вул. Живова, 28, м. Тернопіль.

Час: 11:00 год.