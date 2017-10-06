На Тернопільщині смертельна ДТП

Трагедія сталась 5 жовтня на об’їзній дорозі поблизу смт. Козова. Близько 15.00 годин водій автомобіля «Renault-Trafik» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 40-річний водій, житель смт. Козова, загинув на місці. Пасажирку автомобіля, 33-річну жительку смт. Козова, шпиталізовано до реанімаційного відділення Козівської районної лікарні з діагнозом «Відкрита черепно-мозкова травма, підозра на перелом черепа, підозра на внутрішню кровотечу».

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