У районах Тернопільщини пройшла акція «Збери посилку бійцям АТО»

Територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» провела у районах Тернопільської області благодійну акцію «Збери посилку бійцям АТО».

«Благодійна акція тривала упродовж тижня. Допомогу для бійців зібрала кожна районна організація обласного осередку нашої партії. Посилки вони передають до Тернополя, а з офісу обласного осередку партії відправимо військовослужбовцям. Це не перша акція, яку проводимо на підтримку бійців АТО. Ми систематично вивчаємо потреби воїнів, які захищають територіальну цілісність і суверенітет нашої держави і по можливості надаємо допомогу», – зазначає керівник Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.