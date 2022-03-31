3 аксессуара, которые можно исользовать с iPhone 13

Осенью 2021 компания Apple презентовала Айфон 13. Новая модель смартфонов приковала внимание многочисленных фанатов гаджетов американского бренда. Стать обладателем нежного и изящного Apple iPhone 13 256GB Pink, стильного Apple iPhone 13 128GB Green или сдержанного Apple iPhone 13 512GB Midnight мечтают тысячи покупателей. И владельцам смартфонов новой линейки, и тем, кто только собирается их купить, будет полезно знать о том, какие аксессуары от Apple подойдут для iPhone 13.

Силиконовый чехол MagSafe

Корпус iPhone 13 надежен, потому что изготовлен из авиационной стали, но использование чехла придает дополнительную защиту и освежает дизайн. MagSafe представлен в нескольких цветах. Он подходит для всей линейки 13-й версии iPhone.

Основные преимущества чехла:

специально обработанная наружная силиконовая поверхность, обеспечивающая приятные тактильные ощущения;

мягкая прокладка из микрофибры, создающая дополнительный защитный слой;

отсутствие необходимости снимать защитную оболочку при использовании беспроводной зарядки.

Подставка Twelve South Forté

К iPhone 13 подходит подставка Twelve South Forté, позволяющая заряжать устройства беспроводным способом. Магнитное крепление дает возможность установить смартфон как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При беспроводной зарядке удобно пользоваться громкой связью. Подставку можно наклонять под любым углом. Она выполнена в белом и светло-сером цветах, сочетающихся с цветовой гаммой линейки iPhone 13.

Наружный аккумулятор Battery Pack

Battery Pack — внешний аккумулятор, позволяющий заряжать гаджет на ходу. Этот аксессуар подключается просто и быстро. Наружную батарею удобно носить, так как она компактная. Особенно ценен этот аксессуар для активных людей.

Фиксация аккумулятора на мобильном устройстве производится при помощи магнитов. Это обеспечивает надежность процесса зарядки. Пользователю не придется включать или выключать аккумулятор, так как тот подключается автоматически. Батарея не оказывает вредного воздействия на пластиковые банковские карты и магнитные ключи.

iPhone 13 — стильные и надежные смартфоны, которые отвечают потребностям современных пользователей. Хоть гаджеты этой линейки вышли недавно, к ним легко можно найти аксессуары, которые позволят пользоваться стильными устройствами с комфортом.