3 простых способа сэкономить на отдыхе в Турции

Украинские туристы часто выбирают отдых в Турции. Эта страна привлекает красивыми курортными местами, необычными традициями, вкусными блюдами национальной кухни. Это направление является не только популярным, но и доступным. Если хотите приобрести путёвку в Турцию с максимальной выгодой, то можете воспользоваться одним из способов, которые помогают сэкономить бюджет.

Приобрести горящую путёвку

Если туроператор не успевает продать путёвку к назначенному времени, то он снижает на неё цену, чтобы в срочном порядке найти покупателей и не понести убытки. Иногда размер скидки может превышать 50% обычной стоимости тура.

Такой вариант особенно подходит тем, кто внезапно собрался в отпуск. Перейдя на сайт агрегатора туров «Путевка.юа» https://www.putevka.ua/tours/turkey, вы получите доступ к самым выгодным горящим путёвкам, которые позволят сэкономить на отдыхе в Турции. Единственный минус таких туров в том, что заблаговременно их купить не получится.

Воспользоваться ранним бронированием

Туристы, которые не любят спонтанно собираться в путешествие и планируют отпуск заранее, тоже могут сэкономить на отдыхе в Турции. Они имеют возможность воспользоваться ранним бронированием отелей на сезон весна-лето 2022. Это даёт возможность сэкономить до половины стоимости путёвки. Переходите по ссылке https://www.putevka.ua/tours/turkey/fetkhie, чтобы забронировать тур в Фетхие или другом турецком курорте на самом удобном сервисе по онлайн-бронированию туров «Putevka.ua». Учтите, что раннее бронирование предусматривает покупку тура за несколько месяцев, а не за 3-4 недели.

Организовать экскурсии самостоятельно

Опытные туристы предпочитают самостоятельно организовывать экскурсии, чтобы сэкономить. Развлечения, которые предлагают отельные гиды, обойдутся гораздо дороже. Вам не составит труда без посторонней помощи приобрести билет в аквапарк или музей и добраться до назначенного места. Чтобы заказать прогулку на яхте без посредников, достаточно посетить причал, где местные моряки организуют рыбалку с ужином или просто морское мини-путешествие. Отказавшись от экскурсий, которые предлагают отельные гиды, вы можете сэкономить на развлечениях приличную сумму.

Отдых в Турции подарит массу приятных впечатлений и запомнится надолго. А если удастся сэкономить на покупке тура, то он будет еще приятнее.