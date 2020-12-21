На Тернопільщині чоловік став ФОПом, навіть про це не знаючи

У червні 2020 року суд поставив остаточно крапку у скасуванні ФОП на ім’я Анатолія Борща (Купіни). За даними судового реєстру, чоловік дізнався про своє підприємництво, коли 11 квітня 2019 року податкова нарахувала йому недоїмку зі сплати єдиного соціального внеску в сумі 15820 грн, і держвиконавець арештував йому рахунок у банку. Борщ (Купіна) стверджував, що ФОПа не реєстрував, а реєстрація його підприємцем відбулася без його відома, на підставі фіктивних документів, через недбалість та бездіяльність органів державної влади, в тому числі Чортківського управління ГУ ДФС у Тернопільській області.

Чоловік отримав у відділі з питань держреєстрації Заліщицької РДА копію заяви про реєстрацію його ФОПа, яку підписала невідома особа, а також копію неіснуючої довіреності, посвідчену приватним нотаріусом Нелею Баляс. Цією довіреністю Борщ (Купіна) начебто уповноважив трьох невідомих осіб бути його представниками з питань, пов`язаних із реєстрацією його як фізичної особи-підприємця. Водночас, документом у довіреності, що посвідчував особу ФОПа, вказаний паспорт, який чоловік втратив ще у 2000 році, тобто, за 16 років до посвідчення довіреності. Про що звернувся з заявою до поліції, а також отримав новий паспорт. До того ж, ще у 2004 році Борщ змінював прізвище, і, відповідно, ідентифікаційний код. Проте ФОП, про який чоловік не знав, зареєстрований на його старі прізвище і ІПН.

Крім того, в довіреності, яку реєструвала нотаріус Баляс, вказана адреса, яку чоловік змінив ще 2002 року. Також в довіреності, на підставі якої чоловіка зареєстровано ФОПом, зазначалося, що вона підписана Борщем (Купіною) у присутності нотаріуса Баляс 18 березня 2016 року. Але чоловік в період з 6 березня 2016 року по 6 червня 2016 року був у Німеччині. Суди скасували і запис в ЄДР щодо цієї фізичної особи-підприємця, і вимогу про сплату боргу.