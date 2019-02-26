Маленьких тернополян запрошують на “Весняну казку” в “Промінчиках”

Запрошуємо усіх, хто втомився від зими і сумує за весняним сонечком, на нашу найулюбленішу інтерактивну виставу «Весняна казка» (за мотивами казки «12 місяців») для дітей від 4-х до 8 років.

Цього разу це не просто свято, це захоплююча гра-казка, активну участь у якій візьме кожна дитина! Діти стануть повноправними учасниками казкових подій, їхня допомога постійно буде потрібна героям. Чи вдасться Даринці знайти підсніжники у чарівному лісі, подолати чисельні перешкоди, залежить від кожного учасника. На початку вистави лісовичок роздасть дітям мішечки, в яких лежать різні предмети. І ці предмети обов’язково знадобляться в той чи інший момент. А от коли і яким предметом можна скористатися – вирішуватимуть самі діти.



Шукаючи підсніжники, діти побувають в гостях у кожної пори року: зроблять справжнє крижане намисто із заморожених кубиків льоду для Зими і намалюють її портрет, зазирнуть у чарівне люстерко Осені, яке знає відповіді на всі питання, допоможуть Літу спекти смачний яблучний пиріг, яким і ласуватимуть в кінці свята. А ще зустрінуть в лісі лісовика, домовичка і навіть Бабу Ягу. І, звичайно, прийдуть в гості до Весни!

Втім, не будемо наперед відкривати усі секрети цієї захоплюючої вистави. Краще приходьте разом з дитиною і все побачите на власні очі.

Почніть весну з «Весняної казки» і ця весна принесе вам і вашим дітям багато тепла і приємних сюрпризів!

Тривалість вистави – 2 години, включаючи кулінарний майстер-клас.

Записуйтеся за телефоном 067-3534-1432.