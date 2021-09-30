Трикотаж меланж – виды, использование и уход

Ткань, волокна которой имеют различную расцветку, называют меланж. Это слово пришло с французского языка и означает смесь. Окрас нитей может быть контрастным или гармонично сочетаться. Применяется трикотаж меланж для изготовления верхней одежды, различного вида текстиля. В состав входят как натуральные волокна, так и синтетические.

Виды

В начале производства меланжа применялись грубые, натуральные волокна хлопка разных цветов. Ткань получалась прочной, недорогой, не очень красивой, суровой. Со временем, технология производства совершенствовалась и качество полотна улучшилось. Такая ткань производится и в наше время. Кроме хлопкового полотна, выпускаются также ткани из шерсти. Они бывают разных видов, в частности:

Коверкот – особенность в расцветке и наличие специфического рубчика.

Трико – применяется для пошива спортивной одежды и брюк.

Шевиот – к шерстяным волокнам, при производстве ткани, может добавляться хлопок. Ткань широко применяется для пошива различных видов верхней одежды.

Сукно-меланж – тонкая, но теплая материя. Из нее шьют практичную повседневную одежду.

Драп-меланж – бывает разной текстуры и расцветки. В большинстве случаев используется в изготовлении теплых зимних вещей.

Кроме натуральных смесей волокон, встречаются примеси синтетических. Они создают особую текстуру и улучшают износостойкость материи, делают ее более прочной.

Использование, уход

Практичная ткань меланж очень хорошо подходит для пошива одежды простого стиля на каждый день. Ее могут применять также для обивки мебели, создания различных аксессуаров. Уход – очень простой, но имеет свои нюансы и особенности, зависит от основного состава. Разрешены следующие действия:

Машинная и ручная стирка с применением теплой воды.

Глажка с изнанки, при этом необходимо выставлять соответствующий режим, иначе волокна могут плавиться.

Сушка на открытом воздухе, но попадание прямых солнечных лучей не желательно, могут измениться свойства не в лучшую сторону.

Отличает ткани меланж чрезвычайная практичность. К тому же они очень красивые, имеют много преимуществ, например, легкость, оптимальный состав, широкое применение и т.п. Изделия из подобной материи пользуются высокой популярностью не только среди обычных потребителей, но и в модных, знаменитых кутюрье, которые с удовольствием создают оригинальные неповторимые коллекции.