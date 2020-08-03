5 фишек Apple AirPods 2, о которых надо знать обязательно

Наконец, фанаты продукции Apple дождались запуска обновленной версии беспроводных наушников AirPods. Несмотря на то, что внешне устройства практически не изменились (перенос индикатора заряда на переднюю панель кейса не в счет), внутри они претерпели серьезную трансформацию.

При этом (что самое важное для пользователя) стоимость новой серии осталась на прежнем доступном уровне. Для ориентира: в интернет-магазине электроники Stylus на Apple AirPods цена 3999 грн установлена за версию без беспроводной зарядки. Что же предлагает производитель за эту цифру?

Подключение к Android

Важно понимать, что наушники AirPods 2 – это не просто устройство для экосистемы Apple, а полноценные Bluetooth наушники, которые можно подключить к любому смартфону. Да, они работают даже с Android без сложных и долгих настроек.

Процесс подключения к любому смартфону на Android выглядит так:

укладываем наушники в кейс;

зажимаем кнопку синхронизации на кейсе до тех пор, пока не появится белый индикатор;

запускаем на смартфоне поиск Bluetooth устройств;

подключаем наушники и используем как стандартную гарнитуру.

Воспроизведение имен звонящих

Следующая фишка будет полезна тем, кто привык использовать наушники в качестве гарнитуры для приема и совершения звонков. Владельцы iPhone могут активировать в смартфоне возможность озвучивать имя абонента, который звонит на ваш номер. Благодаря такой функции можно принимать решения об ответе на звонок, даже не доставая телефон. Это очень экономит время и избавляет от случайного приема нежелательного вызова. А встроенный во второй серии голосовой помощник Siri может даже набрать нужный номер по запросу пользователя. Это очень удобно!

Кастомизация сенсорных кнопок

Третья фишка – возможность настройки сенсорных кнопок, которые есть на корпусе каждого наушника, на нужную команду. Управление гаджетом осуществляется двойным постукиванием, так называемыми, тапами. Чтобы задать параметры, которые будут активироваться таким образом, необходимо зайти в “Настройки”, Bluetooth и нажать на кнопку “i”.

Поиск наушника

Беспроводные наушники – аксессуар, который очень легко потерять. Оставьте их на диване или в кресле авто и – все, считайте, теперь вы в активном поиске.

Специалисты Apple разработали функцию автоматического поиска, которая активируется в меню “Найти iPhone” на iOS. Нужно выбрать пункт AirPods и активировать звуковой сигнал. Потерянный наушник начнет издавать пронзительный писк, по которому его легко можно идентифицировать.

ВАЖНО: этот метод эффективен, если внешние шумы не заглушают звук наушника. Если писка вы не слышите – автоматика тут бессильна.

Беспроводной микрофон

Еще одна фишка AirPods – возможность сделать из наушников “жучок”. Например, можно оставить в комнате телефон с включенным микрофоном и через наушник слушать, о чем беседуют те, кто находится в помещении. Не самая полезная и востребованная опция, но может быть, кому-то она поможет добыть инсайдерскую информацию.