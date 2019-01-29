5 стильных образов, с чем носить оксфорды женские: ботинки и туфли

Купить и правильно носить женские ботинки оксфорды — вещи разные. Чтобы совершить первое действие, следует иметь необходимую сумму. Для второго — знания о тенденциях в мире моды. Ведь оксфорды вышли из мужского гардероба после галстука, рубахи и шляпы.

С чем сочетаются стильные женские ботинки оксфорды

Есть краткий перечень, с чем носить ботинки оксфорды женские:

скинни;

леггинсы;

деловые костюмы;

свободные свитера;

свитшоты;

кардиган;

блейзер.

Все это можно дополнить аксессуарами. Они лишними не бывают.

Если решились женские ботинки оксфорды купить, изучайте тему глубже. Каждый их подвид сочетается с разной одеждой.

Есть как минимум 5 стильных образов:

Броги/полуброги относятся к неформальному стилю и уже выделены в отдельную группу. Выбирая такие кожаные ботинки женские, следует запастись не только брюками, но также юбками и платьями. Приобретая оксфорды без каблука, точнее, дербы и блачеры, можно эффектно дополнить нежное вязаное платье. Лаковые варианты как классический выбор подойдут девушке строгой и сдержанной. Идеальны в сочетании с деловым костюмом. Но must have в гардеробе всех. Подходят даже для стрит луков. Изысканность и шик лаковой поверхности подчеркивает эффектность сочетания с украшенной принтом футболкой и простыми джинсами. С такой обувью эффектно смотрится рюкзак и большая сумка. На каблуке — подходят фактически под все. Но эффектнее смотрятся с платьями и юбками. Классические варианты подходят к леггинсам и деловым костюмам. Но приобретают особый шарм, если одеты с мини-юбкой или шортами в комплекте с закрытой блузкой или гольфом с блейзером.

Несколько дополнительных советов стилистов помогут правильно купить и правильно одеть ботинки оксфорды:

если большая часть одежды в гардеробе — качественная, из благородных тканей, одевайте кожаные оксфорды, но только не черные, а цветные;

сдержанную, без украшений, пару можно одеть как под деловой костюм, так и сочетать со скинни.

Обращаясь в интернет магазин женской обуви Мариго, можно подобрать вариант, который наиболее удачно дополнит образ. Тонкая подошва и устойчивость каблука помогут чувствовать себя уверенно и легко, даже если приходится весь день проводить на ногах.

Зачем и где надо купить женские кожаные ботинки?

Купить женские кожаные ботинки данной разновидности хотят те, кто рьяно следит за модой. Ведь ближайшие пару сезонов такие пары — на пике популярности. Они помогают подчеркнуть изящество женской щиколотки и завершить уникальные образы обладательницы.

Тот, кто ищет красоту обуви со свойством дарить легкость походки, должен прийти в магазин обуви. Удобная колодка и устойчивость низкого каблука позволяют не перегружать ноги при визуальной неповторимости пары.

Приходя в Marigo, оставайтесь уверены в том, что совершаете правильный выбор. Доступная стоимость значительно уступает качеству исполнения, а богатый калейдоскоп вариантов предоставит возможность долго и со вкусом подбирать идеальную пару. Оксфорды — это всегда элегантный и роскошный внешний вид.

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