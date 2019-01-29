Лозова стає астрономічною родзинкою Тернопільщини. Славне це село не лише першою шкільною автоматизованою обсерваторією, але й проведенням чудових науково-пізнавальних заходів. Цього року тут засяяли «Різдвяні зорі».

11 січня 2019 року в НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» відбувся Астрофест «Різдвяні зорі». Спробувати свої сили в астрономії приїхали учні з різних шкіл Тернопільщини. Підтримували хлопців і дівчат їхні наставники-вчителі.

А позмагатися було за що, адже головними призами, які отримали переможці, були телескоп, бінокль і підзорна труба – прилади для наземного та астрономічного спостережень. Спонсор цих чудових девайсів – тернопільський підприємець і виробник монтувань для телескопів та обладнання для обсерваторій, учасник клубу любителів астрономії «ТерАстро» Сергій Вербицький.

Вели науково-пізнавальне дійство методист відділу навчальних предметів та професійного зростання педагогів ТОКІППО Василь Гайда і вчитель фізики та астрономії НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Михайло Шемеля. Конкурсні завдання були непростими та вельми цікавими. Слухали і пошепки ділилися один з одним відповідями, а потім чекали, коли озвучать правильний варіант, учасники клубу любителів астрономії «ТерАстро» Олег Бутковський, Марина Снігур, Юрій Стоянов, Андрій Ревун, які приїхали подивитися на дійство і розповісти дітям про підготовку до зйомки та власний досвід фотографування і опрацювання світлин астрономічних об’єктів і нічного неба.

Оцінювало результати змагань школярів вимогливе і справедливе журі: доцент кафедри фізики ТНТУ ім. І.Пулюя, кандидат фізико-математичних наук Олександр Крамар; завідувач кафедри фізики та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидат технічних наук Сергій Мохун; вчитель фізики та астрономії Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільського району Василь Михайленко; вчитель фізики та астрономії Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Микола Безух; вчитель фізики та астрономії Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Богдан Плисюк.

У перервах між виконанням конкурсних завдань усі присутні мали змогу послухати цікаву, захопливу лекцію про сузір’я з вуст людини, яка знає про зорі все, – вчителя фізики та астрономії Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Богдана Васильовича Плисюка. Відтак учасники Астрофесту відвідали обсерваторію і роздивилися телескопи.

За підсумками конкурсів у трійку лідерів увійшли: учень 10 класу Лановецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тарас Гуменюк, який у фіналі змагань посів 1 місце та отримав телескоп; учень 10 класу Опорного закладу Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Кременецького району Олександр Трішечкін, який здобув друге місце і бінокль; учень 11 класу НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Віталій Крет, який посів третє місце і отримав підзорну трубу.

Усі учні, які брали участь у змаганнях, отримали грамоти ТОКІППО від представників місцевої влади та подарунки від видавництва “Ранок” (директор Віктор Круглов), від видавництва «Навчальна книга «Богдан» (директор та головний редактор Богдан Будний), набори цукерок від товариства “Дружба” (директор Наталія Янкевич). Подарунки вручили школярам Сергій Янкевич, Богдан Будний та місцевий підприємець Володимир Малявський.

Впевнена, що Астрофест «Різдвяні зорі» не лише цього року, але й надалі тішитиме учнів, вчителів та гостей Лозівської школи цікавими завданнями і неповторною емоційною атмосферою, стимулюватиме до вивчення астрономії та науки в цілому.

Таня Свинарик-Іващенко‎

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