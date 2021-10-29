7 причин выбрать асфальтосмесительные установки от завода Кредмаш

Если вы хотите купить асфальтобетонный завод и не знаете, продукция какого бренда больше подходит для ваших целей, тогда этот материал – для вас.

Мы собрали 7 ключевых факторов, которые могут повлиять на выбор в пользу отечественного производителя асфальтосмесительных установок – компании ЧАО Кредмаш.

Проверенный производитель

Кременчугский завод дорожных машин известен на рынке с 1949 г. За этот период производитель большой прошёл большой путь от выпуска первых простейших смесителей асфальтобетона до современных надёжных АБЗ, которые пользуются спросом по всему миру.

Высококачественные комплектующие

Предприятие не стоит на месте и постоянно работает над совершенствованием модельного ряда своих асфальтосмесительных установок.

Все современные модели оснащены передовыми европейскими комплектующими. Это ставит технику Кредмаш практически в один ряд с разработками популярных европейских производителей, а также позволяет производить смесь по любому из тех рецептов, которые приняты в Евросоюзе.

Отличное качество конечного продукта

Благодаря микропроцессорной системе управления, а также вышеупомянутым европейским комплектующим дорожники могут контролировать процесс изготовления смеси и вносить в него изменения на любом из этапов производства.

Это позволяет получить именно тот продукт, на который вы рассчитываете.

Доступная цена

Несмотря на европейское качество, цены остаются доступными для дорожников. Чтобы узнать точнее стоимость выбранной вами установки и купить асфальтобетонный завод, свяжитесь с представителями компании.

Экологичность работы

Благодаря внедрению современных рукавных фильтров, которые помогают улавливать пыль, выпуск дорожной смеси становится на порядок более безопасным для той территории, где будет установлена АСУ.

Большой выбор моделей различной производительности и функционала

В ассортименте предприятия есть дорожные машины как для малых объемов работ, так и тяжелые АБЗ, которые приобретают для строительства трасс и магистрали.

А еще функционал выбранной вами модели можно дооснастить согласно тех требований, которые важны для вашей работы.

Подготовка персонала

Предприятие не только выпускает отличные АБЗ, но также готовит сотрудников, которые будут работать на вашем производстве.

Кроме того, компания оказывает услуги по монтажу, пусконаладке и запуску этой техники.

Обратившись в Кредмаш, вы можете купить хороший асфальтобетонный завод и реализовать все свои цели!