7 причин выбрать асфальтосмесительные установки от завода Кредмаш
Если вы хотите купить асфальтобетонный завод и не знаете, продукция какого бренда больше подходит для ваших целей, тогда этот материал – для вас.
Мы собрали 7 ключевых факторов, которые могут повлиять на выбор в пользу отечественного производителя асфальтосмесительных установок – компании ЧАО Кредмаш.
- Проверенный производитель
Кременчугский завод дорожных машин известен на рынке с 1949 г. За этот период производитель большой прошёл большой путь от выпуска первых простейших смесителей асфальтобетона до современных надёжных АБЗ, которые пользуются спросом по всему миру.
- Высококачественные комплектующие
Предприятие не стоит на месте и постоянно работает над совершенствованием модельного ряда своих асфальтосмесительных установок.
Все современные модели оснащены передовыми европейскими комплектующими. Это ставит технику Кредмаш практически в один ряд с разработками популярных европейских производителей, а также позволяет производить смесь по любому из тех рецептов, которые приняты в Евросоюзе.
- Отличное качество конечного продукта
Благодаря микропроцессорной системе управления, а также вышеупомянутым европейским комплектующим дорожники могут контролировать процесс изготовления смеси и вносить в него изменения на любом из этапов производства.
Это позволяет получить именно тот продукт, на который вы рассчитываете.
- Доступная цена
Несмотря на европейское качество, цены остаются доступными для дорожников. Чтобы узнать точнее стоимость выбранной вами установки и купить асфальтобетонный завод, свяжитесь с представителями компании.
- Экологичность работы
Благодаря внедрению современных рукавных фильтров, которые помогают улавливать пыль, выпуск дорожной смеси становится на порядок более безопасным для той территории, где будет установлена АСУ.
- Большой выбор моделей различной производительности и функционала
В ассортименте предприятия есть дорожные машины как для малых объемов работ, так и тяжелые АБЗ, которые приобретают для строительства трасс и магистрали.
А еще функционал выбранной вами модели можно дооснастить согласно тех требований, которые важны для вашей работы.
- Подготовка персонала
Предприятие не только выпускает отличные АБЗ, но также готовит сотрудников, которые будут работать на вашем производстве.
Кроме того, компания оказывает услуги по монтажу, пусконаладке и запуску этой техники.
Обратившись в Кредмаш, вы можете купить хороший асфальтобетонный завод и реализовать все свои цели!