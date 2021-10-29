На Тернопільщині для водіїв є робота із зарплатою – до 18,5 тис. грн

Кожного року в останню неділю жовтня святкуємо День водія (День автомобіліста і дорожника).

Можливість працевлаштування водієм різних автотранспортних засобів – цілком реальна, адже на ринку праці Тернопільської області попит на цих фахівців існує постійно.

На 29.10.2021 роботодавці краю мали 66 вакансій водіїв легкових, вантажних автомобілів, тролейбусів, навантажувачів та ін., які мають права категорій «В», «С», «E», «Т», «Д». Є також робота для водіїв–інструкторів, інструкторів з індивідуального навчання водінню (6 вакансій). Запропонована зарплата – до 18,5 тис. гривень.

До слова, професію водія автотранспортних засобів категорії «С», «С1» можна здобути у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І.Пулюя, Тернопільському ЦПТО, Тернопільському ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, Борщівському агротехнічному коледжі, Бучацькому ПТУ, Чортківському ВПУ; Заліщицькому, Гусятинському, Зборівському фахових коледжах; водія тролейбуса (категорії «Т») – в КП «Тернопільелектротранс»; водія автотранспортних засобів категорії «Д» – в КП «Автошкола «Міськавтотранс». За спрямування служби зайнятості можна пройти навчання за професією водій автотранспортних засобів (кат. В, ВЕ, С, С1, СЕ, С1Е, D) у Рівненському ЦПТО державної служби зайнятості.

Навчання від 1,5 до 5 місяців проводиться за груповою формою. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії і посвідчення на право водіння.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини.