8 главных советов по стирке детской одежды

Когда дело касается детей, стирка одежды может оказаться непростой задачей. Эта проблема становится особенно актуальной, если дети активны и при этом одеты не в самую дешёвую одежду. Нет ничего хуже, чем подобрать ребёнку идеальный комбинезон и вскоре обнаружить на нём большое пятно. Чтобы дети всегда выглядели великолепно, а их одежда прослужила долго, можно воспользоваться полезными советами по стирке детской одежды.

Покупка качественной продукции

Уход за детской одеждой начинается с правильного выбора. Понадобятся комбинезоны, платья и спортивные костюмы, которые должны иметь привлекательный внешний вид, но при этом долго прослужат. Лучше выбирать одежду из высококачественных материалов, подходящих для стирки в стиральной машине. Для покупок целесообразно выбирать магазины, специализирующиеся на производстве одежды для детей всех возрастов, например, интернет-магазин производителя Фламинго Текстиль.

Следование инструкциям по уходу

Ко всем приобретаемым вещам прилагаются инструкции по уходу в виде бирок. Выбранный свитер может нуждаться в химической чистке и об этом лучше узнать до того, как он попадёт в стиральную машину. Инструкции призваны продлить срок службы одежды, поэтому их стоит неуклонно соблюдать.

Детскую одежду перед использованием необходимо выстирать

Педиатры предупреждают о необходимости стирать детские вещи перед тем, как надевать их на ребёнка. Ведь, прежде чем попасть домой, одежда проходит через множество рук изготовителей, упаковщиков, продавцов и, наконец, других покупателей. Кроме того, некоторые красители для ткани могут оставлять следы на коже или на другой одежде.

Оперативная обработка пятен

В случае появления пятен (а они неизбежны) испачканную одежду следует:

как можно скорее обработать пятновыводителем;

замочить в воде для достижения наилучшего результата стирки;

если пятно посажено в пути, на помощь придут влажные салфетки, которые не позволят загрязнению закрепиться на ткани.

Пятновыводитель должен всегда быть в наличии и находиться в доступном месте.

Выбор детского моющего средства

На упаковке стирального порошка должно быть указано, что он предназначен для нежной кожи и не вызывает раздражения. Это условие особенно важно при стирке одежды для детей в возрасте до двух лет. Детское моющее средство позволяет отстирывать вещи, не нанося при этом вреда чувствительной коже.

Полоскание в холодной воде

Горячая вода может повредить волокна любимой одежды. За исключением случаев сильного загрязнения, холодная вода может очистить одежду так же эффективно, как и горячая. А современные стиральные машины созданы для того, чтобы отлично справляться с загрязнениями даже при комнатной температуре. И это намного лучше не только для самих предметов одежды, но и для окружающей среды.

Использование щадящего цикла

В инструкциях по уходу за многими детскими вещами рекомендовано использовать бережный или деликатный режим стирки в стиральной машине. Одежда для детей миниатюрная и более хрупкая по сравнению с одеждой для взрослых, поэтому с ней следует обращаться осторожно. Щадящая стирка и небольшая загрузка барабана способны продлить срок службы любимых изделий. Информацию о правилах ухода можно найти не только на самой вещи, но и в описании к ней на страницах интернет-магазинов, таких как онлайн магазин ФЛАМІНГО ТЕКСТИЛЬ.

Стирка может быть веселой

Можно пойти дальше и устроить игру, кто быстрее сложит одежду и разложит по местам. А корзину для белья можно задействовать в вариации баскетбола с грязной одеждой в роли мяча.

Конечно, это не совсем тот совет, который поможет продлить срок службы детской одежды. Однако стоит отметить, что вовлечение ребёнка в процесс стирки – отличный способ сделать эту работу более увлекательной. Этот ход подойдет для детей постарше, но своевременное приучение детей участвовать в стирке определённо способствует приобретению полезных навыков в будущем.