У Тернополі вручили нагороди родинам загиблих нацгвардійців

«Ця нагорода дуже важлива, оскільки хочу зберегти її для нашого сина і показувати йому, що тато був Героєм! Ми переселенці з Маріуполя й усе, що в нас було залишилось там. Сподіватися, що ми повернемося додому надто оптимістично, тому поки це єдине, що я можу зберегти для нашої маленької дитини про його батька», — каже дружина загиблого офіцера полку «Азов» Надія.