У Тернополі вручили нагороди родинам загиблих нацгвардійців
Указами Президента України Про відзначення державними нагородами медаллю «За військову службу Україні» нагородили молодшого лейтенанта Таритіна Дмитра Андрійовича та старшого сержанта Карася Миколу Олександровича, орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу Україні» нагородили молодшого сержанта Маслова Миколу Вікторовича.
«Ця нагорода дуже важлива, оскільки хочу зберегти її для нашого сина і показувати йому, що тато був Героєм! Ми переселенці з Маріуполя й усе, що в нас було залишилось там. Сподіватися, що ми повернемося додому надто оптимістично, тому поки це єдине, що я можу зберегти для нашої маленької дитини про його батька», — каже дружина загиблого офіцера полку «Азов» Надія.