АКС – мобильные аксессуары и запчасти по привлекательным ценам

Команда АКС знает, что мобильные телефоны – это оборудование, без которого сложно представить повседневную жизнь. Мы также осознаем важность аксессуаров, которые облегчают использование смартфонов и другой портативной техники, расширяют их функциональные возможности или помогают сохранить оборудование в безопасности. Поэтому, отвечая потребностям пользователей, в магазине по этой ссылке https://www.aks.ua/ представлен максимально широкий ассортимент аксессуаров, адаптированный к сотням марок и моделей мобильного оборудования. Мы гарантируем профессиональное обслуживание, индивидуальный подход к клиенту, исключительно конкурентоспособные цены на продукцию и быструю доставку.

Продукция для требовательных клиентов

Предложение магазина АКС включает следующие комплектующие и аксессуары: аккумуляторы, зарядные устройства, чехлы, защитные стекла, велосипедные и автомобильные держатели, сенсорные панели, дисплеи, джойстики, динамики, фотоаппараты, микрофоны, защитные пленки, передатчики, переходники, наушники, пауэрбанки, карты памяти и многие другие товары. Перед тем, как комплектующие поступают в продажу, каждая из них проверяется на механические повреждения. Такие элементы, как чехлы или стекла, также проверяются на предмет соответствия конкретной модели мобильного оборудования. Благодаря этому клиент всегда получает товар, отвечающий всем заявленным требованиям. В случае возникновения каких-либо осложнений у каждого покупателя есть право в течение 14 дней отказаться от покупки. Исключением из этого правила являются операции с товарами, поставляемыми по индивидуальному заказу. Мы заботимся о том, чтобы процесс подачи жалоб был максимально упрощенным, удобным и бесплатным. Мы всегда ставим комфорт и пожелания наших клиентов на первое место.

Быстрая и надежная доставка

Опытная команда АКС прилагает все усилия, чтобы покупатель получил заказанную продукцию в кратчайшие сроки. Если заказ оформлен до 16:00, то отправка осуществляется в тот же день. Мы пользуемся услугами проверенных курьерских компаний, благодаря которым вы получите свой заказ в кратчайшие сроки.

Программа лояльности и возможная регуляция цен

Магазин АКС предлагает специальную программу лояльности, став участником которой, покупатели зарабатывают скидки на следующие покупки. В случае оптовых заказов также допускаются переговоры о снижении цен. Индивидуально согласованные условия сотрудничества помогают нашим партнерам развивать бизнес, что приносит нам большое удовлетворение.

Над чем сейчас активно работает команда АКС?

Мы открыты для предложений клиентов и рады внедрять решения, облегчающие им размещение заказов. Мы хотим добиться максимального комфорта и сократить время совершения покупок на нашем складе АКС. Мы уделяем большое внимание оптимизации онлайн-заказов и платежей. Мы делаем акцент на том, чтобы ассортимент продукции включал в себя как можно более широкий ассортимент.

И наконец, мы хотим, чтобы клиенты остались довольны своими покупками и достигли ощутимых результатов в собственном бизнесе.





