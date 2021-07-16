Тяжка хвороба забрала життя молодої лікарки, доньки екс-керівника пологового у Тернополі
Сумну звістку повідомив у Facebook її брат Андрій.
“Після тривалої і нерівної боротьби з важкою хворобою, залишила цей Світ моя дорога сестричка Ірена Куценко. Панахида відбудеться в п’ятницю о 19:00 в Домі печалі, що в Тернополі на вул. Микулинецькій. Похорон в суботу на Микулинецькому кладовищі. Дякую усім за підтримку та співчуття…”, – йдеться у дописі.
Ірена Куценко була лікарем у перинатальному центрі “Мати і дитина”, працювала у відділі пренатальної діагностики в УЗД-кабінеті.
“Неможливо в це повірити…Пішла із життя Ірена Куценко, молода мама, надзвичайно прекрасний лікар… Хороша жінка, яка завжди знаходила слова підтримки…Нехай земля буде пухом”, – написала Неля Гладунець.
Нагадаємо, що у 2019-му році не стало її батька, Віктора Куценка. Очільник медзакладу раптово помер у п’ятницю, 13 грудня. Чоловіку раптово стало погано у кафе “Парма”.