3-річна дівчинка загинула під час пожужі у Тернопільській області

Загибла дитина була мешканкою Закарпаття.

У четвер, 15 липня, в селі Романівка Тернопільської області виникла пожежа на території приватного домогосподарства. Внаслідок займання загинула 3-річна дівчинка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Тернопільщини.

“О 18:07 рятувальники ліквідували пожежу дерев’яної допоміжної споруди на території приватного домогосподарства. Під час гасіння врятовано сусідню господарську будівлю”, – йдеться у повідомленні.

Вогонь знищив деревяну споруду та речі домашнього вжитку на площі 9 м.кв. Внаслідок пожежі загинула 3-річна жителька села Великий Березний Закарпатської області