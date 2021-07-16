3-річна дівчинка загинула під час пожужі у Тернопільській області
Загибла дитина була мешканкою Закарпаття.
У четвер, 15 липня, в селі Романівка Тернопільської області виникла пожежа на території приватного домогосподарства. Внаслідок займання загинула 3-річна дівчинка.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Тернопільщини.
“О 18:07 рятувальники ліквідували пожежу дерев’яної допоміжної споруди на території приватного домогосподарства. Під час гасіння врятовано сусідню господарську будівлю”, – йдеться у повідомленні.
Вогонь знищив деревяну споруду та речі домашнього вжитку на площі 9 м.кв. Внаслідок пожежі загинула 3-річна жителька села Великий Березний Закарпатської області