Генеральный директор компании “Евротерминал” Александр Эйсмонт прогнозирует возможное замедление темпов роста в секторе морских портов и логистики на фоне последних прогнозов Всемирной торговой организации (ВТО) относительно объемов мировой торговли товарами. По оценкам ВТО, в 2023 году объем торговли увеличился лишь на один процент, что является значительным снижением по сравнению с заметным 3,5-процентным ростом в прошлом году. К тому же, такое замедление происходит в период преобладающей глобальной экономической неопределенности.

Более того, отраслевые эксперты полагают, что на потребительское доверие и расходы во всем мире могут негативно повлиять сохраняющаяся повышенная инфляция, растущие процентные ставки и замедление темпов роста мировой экономики. Ожидается, что эти факторы окажут негативное влияние на сектор морских портов и логистики в целом.

Замедление темпов роста торговли и выбросы углекислого газа – две глобальные проблемы по мнению Александра Эйсмонта

Аналитик отмечает, что появление более строгих правил, касающихся выбросов углекислого газа, создают дополнительную проблему для мировой торговли. В частности, Международная морская организация (ММО) при ООН и Европейский союз (ЕС) предложили меры в этом отношении. Хотя точные последствия этих норм остаются неопределенными, ожидается, что их влияние на сектор морских портов и логистики будет значительным.

– Хочу отметить, что особую озабоченность вызывает влияние на объемы контейнеров, направляющихся в ЕС, особенно из Китая. Эта страна является крупным экспортером железа, стали и алюминия в ЕС, и любые сбои, вызванные введением норм по выбросам углекислого газа, могут существенно повлиять на торговые потоки,– объясняет Александр Эйсмонт Евротерминал.

Специалист добавляет, что в настоящее время отрасль морских портов и логистики переживает период потенциальной турбулентности, поскольку она борется с двумя проблемами: прогнозируемым замедлением темпов роста объемов мировой торговли и неопределенностью, связанной с нормами выбросов углекислого газа. Заинтересованные стороны в секторе будут внимательно следить за развитием событий, чтобы лучше оценить будущие последствия и выработать соответствующую стратегию.

Александр Эйсмонт подчеркивает, что новые правила могут затронуть примерно 18% контейнерных перевозок в азиатско-европейском сообщении

Согласно недавно введенным правилам от ММО, все суда должны сообщать о своей углеродоемкости, и с января 2023 года им присвоен соответствующий рейтинг. В период с 2023 по 2030 год суда должны демонстрировать двухпроцентное ежегодное улучшение показателей углеродоемкости. Несоблюдение этих требований может привести к запрету их эксплуатации.

По мнению Александре Эйсмонта Евротерминал, политика Европейского союза (ЕС) в отношении механизма углеродной пограничной корректировки (CBAM) может нарушить экспорт в ЕС определенных товаров, включая железо и сталь, цемент, алюминий, удобрения, электроэнергию и водород.

В течение переходного периода, который продлится с октября 2023 года по декабрь 2025 года, импортеры ЕС обязаны ежеквартально сообщать о встроенных выбросах в импортируемых товарах, а также о любой углеродной цене, уплаченной в третьей стране.

Начиная с 2026 года, когда CBAM вступит в полную силу, импортеры будут обязаны приобретать углеродные кредиты, отражающие выбросы, образовавшиеся в процессе производства импортируемых товаров.

Однако, несмотря на эти проблемы, Александр Эйсмонт сохраняет оптимизм в отношении внутреннего сектора логистики стран. Он отмечает, что он в меньшей степени подвержен влиянию внешних факторов. Кроме того, сектор выигрывает от процветающей индустрии электронной коммерции, которая предоставляет возможности для роста и устойчивости.

Взлет электронной коммерции прогнозирует Александр Эйсмонт

Аналитик считает, что в период с 2023 по 2027 год валовой объем товаров местной электронной коммерции будет расти на 11% в год. По его прогнозам, к 2025 году этот показатель может достичь RM1,65 триллиона, что значительно больше нынешнего в RM1 триллион.

Ожидается, что быстрый рост электронной коммерции будет стимулировать спрос на распределительные узлы и склады, которые имеют решающее значение для обеспечения доставки товаров точно в срок (JIT).

– Кроме того, наблюдается тенденция к решорингу и ближнему шорингу, когда производители стремятся переехать поближе к конечным потребителям. Такой подход помогает снизить транспортные расходы и уменьшить риски цепочки поставок. Для поддержки этих операционных стратегий все большее значение приобретают эффективные системы автоматизации, включая бесперебойное взаимодействие с системами заказчика, – комментирует современные тенденции Александр Эйсмонт Евротерминал.

Плюс ко всему наблюдается заметное увеличение спроса на склады холодного хранения. Такой повышенный интерес объясняется распространением онлайновых продуктовых компаний, которым требуется специализированная инфраструктура для хранения скоропортящихся товаров.

Подводя итог, Александр Эйсмонт заявляет, что процветающий сектор электронной коммерции открывает широкие возможности и, как ожидается, изменит логистический климат в морской отрасли. Заинтересованные стороны, вероятно, станут свидетелями развития сетей распределения, характеризующихся оптимизированными процессами, улучшенной связью и децентрализованным складированием.