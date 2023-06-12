Серійний злодій знову пішов на злочин

Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції вкотре відкрили кримінальне провадження щодо тернополянина 1988 року народження.

Оперативники встановили, що місцевий мешканець, який неодноразово потрапляв в поле зору працівників поліції знову накриміналив. Як правило, зловмисник обирав невеликі крамниці, звідки непомітно виносив товар.

Востаннє тернополянин спокусився на невелике майно, яке керуючий магазину оцінив в чималу суму.

Тепер зловмиснику доведеться відповісти за скоєнні протиправні дії відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.